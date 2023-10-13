В "Дії" будет доступна информация о Пунктах несокрушимости – Кабмин
Кабинет министров принял постановление о запуске в приложении "Дія" информационного сервиса о пунктах несокрушимости. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства 13 октября, сообщает Экономическая правда.
"По поручению президента сегодня принимаем постановление об отражении этих локаций в приложении и на портале "Дія", - сказал Шмыгаль.
По его словам, в "Дії" украинцы будут видеть, где расположен ближайший к ним пункт, смогут оценить имеющиеся там условия и оставить отзыв.
"Таким образом местные власти будут оперативно реагировать на жалобы и устранять все недостатки", - пояснил премьер.
"Готовимся ко всем вызовам и ко всем возможным сценариям", - подчеркнул он.
На сегодня, по словам Шмыгаля, уже развернута сеть из 13 тысяч Пунктов несокрушимости, где люди будут иметь свет, тепло, интернет и связь на критические и экстренные случаи.
Кроме того, готовность энергетики и коммунальной инфраструктуры приближается к 100%. Некоторые общины уже начали включать тепло. В других населенных пунктах оно появится в ближайшее время в соответствии с погодными условиями.