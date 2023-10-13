ССО заявили о подрыве железной дороги в оккупированном Мелитополе

Силы спецопераций заявили, что Движение сопротивления устроило подрыв железнодорожного полотна в Мелитополе, в результате чего оккупанты отрезаны от поставок боеприпасов и топлива в Запорожском направлении.

Об этом говорится в сообщении ССО.

"Благодаря диверсионным действиям наших воинов в 07:30 утра был взорван железнодорожный путь. В результате взрыва поврежден железнодорожное полотно и поезд, который доставлял боеприпасы и топливо для армии РФ" , – говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливается дополнительная информация о потерях российских оккупантов.