Гетманцев: Налогообложение ФЛП оставят без изменений до конца войны

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил, что упрощенную систему налогообложения для физлиц-предпринимателей не будут менять до конца войны, сообщает Українські Новини.

"Мы не собираемся менять систему единого налога во время войны" , – сказал депутат.

При этом Гетманцев считает, что работающая сейчас система единого налога перестала выполнять функцию поддержки малого бизнеса, а стала способом уклонения от налогов крупного бизнеса.

По его мнению, с действующей системой налогообложения ФЛП Украину не возьмут в Европейский союз.

Нардеп рассказал, что Министерство финансов внимательно изучает все европейские модели, преимущественно восточноевропейские страны и определяет наиболее приемлемую для нас.

"Мы должны с вами унифицировать наше налогообложение с системой налогообложения ЕС, это касается и обычной системы и упрощенной. По образцу одна из рассматриваемых стран - это Польша" , - добавил Гетманцев.

По его словам, вопрос модели налогообложения малого бизнеса определенно не решен, а только рассматривается, поэтому говорить о любых новых ставках налогов рано.