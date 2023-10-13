Румыния утвердила новые условия импорта агропродукции из Украины

Правительство Румынии окончательно утвердило компромиссную разрешительную систему импорта отдельных групп украинской агропродукции, что имеет целью защитить румынских фермеров. Об этом объявил министр сельского хозяйства Флорин Барбу, сообщает Европейская правда.

Правительство 12 октября одобрило постановление, утверждающее компромиссную схему импорта, согласованную с Украиной.

Импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сои будет возможным на основе разрешений, которые будет выдавать румынское Министерство сельского хозяйства: румынский бизнес должен будет подать заявку о том, что имеет потребность импортировать продукцию, а соответствующая комиссия в министерстве на основе представленных документов будет предоставлять разрешение на определенный объем продукции, после чего нужен будет также контроль качества.

"Этот механизм согласован и с нашими фермерами, и с украинскими властями" , – отметил Флорин Барбу.

В серии вопросов-ответов он допустил расширение списка продукции, на которую распространяется такой разрешительный режим.

Министр добавил, что на следующей неделе состоятся переговоры с Молдовой о похожем лицензионном механизме импорта зерновых.

Напомним, 15 сентября завершилось действие временного ограничения на импорт украинского зерна на уровне ЕС, которое Еврокомиссия ввела весной под давлением стран-соседей Украины.

После этого Украина предложила Европейской комиссии и пяти странам план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.