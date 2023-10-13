Зеленский: РФ может повторить энергетический террор в больших масштабах

Этой зимой российские террористы могут снова прибегнуть к энергетическому террору, но уже в большем масштабе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в выступлении перед участниками встречи сообщества Joint Expeditionary Force, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как отметил президент, этой зимой необходимо сосредоточиться на гибридных террористических угрозах со стороны России. В прошлом году враг делал ставку на удары по энергетической инфраструктуре, чтобы уничтожить основу современной жизни. Он может повторить свою тактику, но уже в больших масштабах.

"Предполагаем, что этой зимой Россия попытается повторить свою тактику террора, только в большем масштабе. Важно сейчас быть готовыми к любым терактам, к любым действиям России. Мы должны выдержать эту битву.

Противовоздушная оборона, а именно защита наших городов, нашей энергетической инфраструктуры и экспортных коридоров в Черном море - ключевое в победе в зимней битве для Украины" , - заявил Владимир Зеленский.

По словам президента, российские террористы должны начать привыкать к проигрышам. В частности очередной проигрыш энергетического террора врага однозначно придаст силы Украине и ее союзникам.