Суд оставил экс-главу Верховного суда Князева под стражей, но снизил залог

Высший антикоррупционный суд оставил еще на 2 месяца под стражей бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, до 9 декабря 2023 года, вместе с тем в очередной раз уменьшив ему залог еще на 10 млн грн, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"11 октября 2023 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда поддержал позицию прокурора САП и продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю Верховного Суда".

Сообщается, что вместе с тем, суд уменьшил Князеву размер залога с 45 млн грн до 35 млн грн.

"В случае внесения определенного размера залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей" , - напомнили в САП.

Напомним: Это уже четвертое уменьшение залога для Князева. Последний раз залог уменьшали на 10 млн грн в конце сентября.

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