В Украине меняют правила пересечения госграницы: кого это касается

Правительство внесло изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Был увеличен разрешительный "лимит" для водителей, которые осуществляют международные автоперевозки, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Такое решение было принято на заседании сегодня, 13 октября.

Как отметил чиновник, новшества одобрены "с целью обеспечения соблюдения положений Европейского соглашения о работе экипажей транспортных средств, выполняющих международные автомобильные перевозки (ЕУТР)".

Границу смогут пресекать больше водителей-перевозчиков

Теперь было увеличено количество водителей, которые могут пересекать госграницу на пассажирском и грузовом транспортном средстве лицензиата:

для грузовых транспортных средств увеличили с одного водителя до двух,

для пассажирских - с двух водителей до трех.

Выезд из Украины во время военного положения

Напомним, что из-за военного положения в Украине мужчины от 18 до 60 лет не могут законно уехать из страны. Разрешается выезд только по таким основаниям, как непригодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и так далее.

Ранее сообщалось, что в сентябре студенты вузов и курсанты получили право на выезд за границу для обучения. В частности, им разрешено проходить практическую летную подготовку в иностранных учебных заведениях или летных школах.