В ВСУ рассказали, почему россияне приостановили ракетные атаки по Украине

Российские войска взяли паузу в ракетных ударах по Украине, вероятно, чтобы накопить ракеты для каких-то своих стратегических задач, в частности для атак на критическую инфраструктуру. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Вероятно, идет какая-то пауза, чтобы дать возможность промышленности накопить определенное количество ракет. Это понятно. Они ведь не могут использовать их так интенсивно без того, чтобы опорожнять запасы их стратегического "НЗ" (неприкосновенного запаса, - ред). В конце концов они в "НЗ" давно залезли" , - рассказал Игнат.

Поэтому, по его словам, вероятно, что дальнобойные ракеты Х-101, которые могут лететь с дальностью до 5500 км, россияне могут придержать для каких-то своих стратегических задач.

Сегодня Министерство обороны Великобритании сообщило, что российская армия накапливает ракеты для ударов против критически важной инфраструктуры Украины с наступлением холодов.

Как отмечается в сводке, самолеты дальней авиации ВВС России не наносили ударов по Украине с 21 сентября в течение 21 дня.

По данным британской разведки, такие перерывы являются чем-то необычным: последний подобный перерыв в ударах произошел в период с 9 марта по 28 апреля 2023 года, то есть в течение 51 дня. В этом случае вполне возможно, что Россия почти исчерпала свои запасы боеспособных ракетных боеприпасов AS-23 после зимней кампании против критически важной инфраструктуры Украины.