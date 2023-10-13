"Хезболла" заявила, что готова присоединиться к ХАМАС в войне против Израиля

Ливанское движение "Хезболла" заявило, что "полностью готово" присоединиться к ХАМАС в войне против Израиля, когда придет время, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Times of I﻿﻿srael со ссылкой на заявление заместителя руководителя "Хезболлы" Наима Кассема на пропалестинском митинге в южном пригороде Бейрута.

"Мы полностью готовы, и когда придёт время действовать, мы будем действовать".

После этого на севере Израиля, где есть граница с Ливаном, прозвучали сирены.

Times of Israel отмечает, что за последние дни на севере страны было несколько ложных тревог из-за вероятного запуска ракет со стороны Ливана.

Справка: "Хезболла" - ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия. Признана террористической организацией правительствами Израиля, США, Канады и Бахрейна. ЕС, Великобритания, Австралия и Нидерланды признают террористической Внешнюю организацию безопасности "Хезболлы".

Она почти полностью контролирует южную часть территории Ливана.