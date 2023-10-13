В Житомире анонсировали начало отопительного сезона и озвучили тарифы

Отопительный сезон начнется в понедельник, 16 октября. Город полностью готов начать отопительный сезон, сообщает РБК-Украина.

Решение было принято членами исполнительного комитета Житомирского городского совета на заседании 13 октября.

Как рассказал директор КП "Житомиртеплокоммунэнерго" Дмитрий Рогожин, в городе предприятие полностью готово к началу отопительного сезона.

"Мы сегодня начнем разогревать нашу большую котельную. А в понедельник мы должны дать тепло в детские сады, в школы. И в те дома, которые на параллельных линиях. И в больницы, и в перинатальный центр, как городской, так и областной" , – сказал он.

Следует заживать, что он заявил, что тариф на теплоснабжение для населения не изменится.

"Тариф для населения у нас остается неизменным: 1811,36 гривен за гигакалорию. Но мы должны для формирования разницы в тарифах показать, какую же стоимость будет иметь тариф для населения. У нас был применен действующий, но не применен тариф 2037 гривен за гигакалорию населения, в настоящее время 2122 гривен за гигакалорию" , – сказал Рогожин.

Отопительный сезон

Стандартная дата начала отопительного сезона в Украине – 15 октября. Однако решение о начале подачи тепла в дома принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха - 8 градусов в течение трех дней с учетом прогноза.

По прогнозу Укргидрометцентра, значительное похолодание в Украине ожидается на следующей неделе.