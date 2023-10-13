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Зеленский прибыл в Одессу и провел совещание с военными и властями области

Зеленский прибыл в Одессу и провел совещание с военными и властями области
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 13 октября прибыл в Одессу, где провел совещание с военным, правоохранителями, местными властями, сообщает Украинская правда.

Об том сообщил Зеленский в Facebook.

"Одесса. Провел совещание с военным руководством, руководителями правоохранительных органов и областной властью по ситуации в городе и области. В центре внимания - подготовка к зиме, защита наших людей, инфраструктуры и энергетики от российского террора".

По его словам, подробно обсуждались подготовка к отопительному сезону, защита объектов энергетики, последствия российских обстрелов портовой инфраструктуры, потребности системы ПВО.

"Работаем как дома, в Украине, так и с партнерами, чтобы дать больше защиты государству и людям", - отметил президент.

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