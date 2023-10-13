Германия передала очередную партию военной помощи Украине

Правительство Германии в пятницу отчиталось об очередной партии военной помощи, которую передало Украине, сообщает Европейская правда.

Согласно опубликованной на сайте немецкого правительства информации, Украина за последние дни получила четыре гусеничных вездехода повышенной проходимости Bandvagn 206 (всего 46).

Также в перечне – четыре автомобиля для охраны границы (всего 211), два большегрузных полуприцепа 8x8 HX81 и два полуприцепа (всего 62 и 57 соответственно).

Кроме того, Германия передала Украине дополнительные 82 терминала спутниковой связи (всего 198), 50 систем обнаружения дронов (всего 163) и 100 тысяч аптечек и почти 27,8 тысячи рюкзаков.

Министерство обороны Германии ранее на этой неделе объявило о "зимнем пакете" военной помощи Киеву на общую сумму около 1 миллиарда евро.

Новый пакет немецкой помощи прежде всего содержит средства противовоздушной обороны, в частности дополнительную систему Patriot и IRIS-T, о которых ранее сообщалось.

Германия является крупнейшим в Европе донором военной помощи Украине и вторым в мире после Соединенных Штатов.