Зеленский встретился в Одессе с премьером Нидерландов: что обсудили
Президент Владимир Зеленский встретился в Одессе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Обсудили усиление украинской ПВО и не только, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление Владимира Зеленского на совместном брифинге с премьер-министром Нидерландов.
По словам президента, сейчас есть новое решение Нидерландов по усилению противовоздушной обороны Украины.
В частности, как отметил Владимир Зеленский, во время встречи были обсуждены:
- дальнейшие шаги по коалиции F-16, в которой Нидерланды играют лидерскую роль;
- другие аспекты оборонного сотрудничества;
- усиление санкций против Российской Федерации. Стороны одинаково видят необходимость ускорить следующие шаги, чтобы ограничить способность террористов финансировать войну.
"Для нас важно, чтобы замороженные российские активы, их использование было направлено, в частности, на восстановление Украины. Активы террористов должны пойти на восстановление жизни после ударов террора. Спасибо за понимание", - добавил Владимир Зеленский.
Помощь от Нидерландов
Нидерланды являются одним из союзников Украины в войне против России. Амстердам оказывает нашей стране как военную, так и экономическую помощь. Например, 11 октября страна объявила о передаче нового военного пакета помощи, который будет включать:
- дроны;
- оборудование для разминирования;
- боеприпасы.
Совещание в Одессе
Сегодня, 13 октября, Владимир Зеленский провел совещание с местными властями Одессы, во время которого была обсуждена подготовка к зиме, защита инфраструктуры, энергетики и другое. Подробности совещания можно прочитать по ссылке.