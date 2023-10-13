Зеленский встретился в Одессе с премьером Нидерландов: что обсудили

Президент Владимир Зеленский встретился в Одессе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Обсудили усиление украинской ПВО и не только, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление Владимира Зеленского на совместном брифинге с премьер-министром Нидерландов.

По словам президента, сейчас есть новое решение Нидерландов по усилению противовоздушной обороны Украины.

В частности, как отметил Владимир Зеленский, во время встречи были обсуждены:

дальнейшие шаги по коалиции F-16, в которой Нидерланды играют лидерскую роль;

другие аспекты оборонного сотрудничества;

усиление санкций против Российской Федерации. Стороны одинаково видят необходимость ускорить следующие шаги, чтобы ограничить способность террористов финансировать войну.

"Для нас важно, чтобы замороженные российские активы, их использование было направлено, в частности, на восстановление Украины. Активы террористов должны пойти на восстановление жизни после ударов террора. Спасибо за понимание" , - добавил Владимир Зеленский.

Помощь от Нидерландов

Нидерланды являются одним из союзников Украины в войне против России. Амстердам оказывает нашей стране как военную, так и экономическую помощь. Например, 11 октября страна объявила о передаче нового военного пакета помощи, который будет включать:

дроны;

оборудование для разминирования;

боеприпасы.

Совещание в Одессе

Сегодня, 13 октября, Владимир Зеленский провел совещание с местными властями Одессы, во время которого была обсуждена подготовка к зиме, защита инфраструктуры, энергетики и другое. Подробности совещания можно прочитать по ссылке.