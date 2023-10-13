Пытки в тернопольском военкомате: сотрудникам ТЦК избрали меру пресечения

Тернопольский городской районный суд решил поместить под ночной домашний арест двух сотрудников городского военкомата. Они избили двух мужчин, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Правоохранители уточняют, что помимо ночного домашнего ареста, подозреваемых также отстранили от должностей.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе в сети распространили видео избиения двух мужчин в стенах тернопольского военкомата.

До этого одного из мужчин насильно задержали и доправили в территориальный центр комплектования и соцподдержки.

На инцидент отреагировали мэр Тернополя Сергей Надал и омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец. Они призвали провести тщательное расследование.

После этого стало известно, что правоохранители сообщили о подозрении командиру и солдату-гранатометчику отдела охраны Тернопольского ТЦК и СП из-за избиений мобилизованных.