В Днепре задержали директора завода: продавал РФ оборудование для военных баз

СБУ и Офис генпрокурора заявили о задержании директора днепропетровского завода по изготовлению арматурной продукции, который продавал россиянам стратегически важные комплектующие для систем водоснабжения критической и военной инфраструктуры, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщают пресс-службы СБУ и ОГП.

"Участники сделки скрыто переправляли в страну-агрессора оптовые партии трубопроводной арматуры (дисковых затворов) для регулирования потока жидкостей в инженерных сетях.

Прежде всего эта продукция была необходима российским заказчикам для обустройства военных баз и пунктов временной дислокации оккупационных группировок на территории РФ и во временно захваченных регионах Украины", - говорится в сообщении.

Как добавили в СБУ, в течение 2022 года дельцы незаконно экспортировали в Россию несколько партий арматурных комплектующих на более чем 2 млн грн.

"К организации незаконной деятельности причастен директор специализированного предприятия в Днепре и его подчиненный.

После начала полномасштабного вторжения они дистанционно вышли на связь со своими заказчиками из РФ и совместно разработали механизм нелегального экспорта в Россию санкционной продукции", - рассказали в СБУ.

Для реализации сделки фигуранты привлекли несколько подконтрольных компаний на Среднем Востоке, которые закупали товар днепропетровского завода якобы для собственных нужд, а после получения украинского оборудования сразу переправляли его в РФ.

Во время обысков на производстве и в помещениях фигурантов обнаружили компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерские документы и черновые записи.

Как добавили в Офисе генпрокурора, директору предприятия и его сообщнице сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Среди основных товаров, которые поставлялись в РФ, были комплекты дисковых затворов "Ду1200", которые использовались при строительстве, в том числе объектов гидроэнергетики в РФ, добавили в ОГП.

Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей. Им грозит до 12 лет с конфискацией имущества.