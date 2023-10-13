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Генштаб: Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25

Генштаб: Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25
Фото: Fedor Leukhin. _VO_8179

Авиация Сил обороны Украины 13 октября уничтожили российский штурмовик Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и моста противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский штурмовик Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по пункту управления, району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, составу боеприпасов и станции РЭБ противника.

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