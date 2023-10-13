Белый дом: КНДР передала России 1000 контейнеров с военным оборудованием
Соединенные Штаты располагают информацией о том, что Северная Корея передала России тысячу контейнеров с "военным оборудованием" для войны против Украины, а в обмен рассчитывает получить тяжелое оружие, включая авиацию, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщают ряд корреспондентов, которые были на закрытом брифинге Белого дома.
Журналисты получили информацию от координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
"Мы располагаем информацией, что Северная Корея поставила России оружие для применения в Украине. КНДР предоставила России более 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов. Сегодня мы публикуем рисунок, изображающий передвижение контейнеров", – цитирует Кирби журналистка Лаура Роузен.
Сообщение почти идентичного содержания опубликовала корреспондент "Голоса Америки" Патси Видакусвара, в нем также отмечается, что эта передача состоялась "в последние недели".
Корреспондент азиатского Nikkei отмечает, со слов Кирби, что в обмен на это КНДР рассчитывает получать ракеты земля-воздух, бронетехнику и даже боевые самолеты.
Агентство Reuters тоже опубликовало короткую новость о том, что Белый дом опубликовал графики поставок Северной Кореей оружия в Россию. По информации США, поставки состоялись между 7 сентября и 1 октября.
Со склада в Северной Корее оружие сначала загружали на российское судно, а затем везли по железной дороге через всю Россию на склады возле города Тихорецк, что в Краснодарском крае.
Ранее американский неправительственный аналитический центр опубликовал спутниковые снимки, свидетельствующие о резком росте количества грузовых перевозок между Северной Кореей и Россией после встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина в сентябре.