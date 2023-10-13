ОВА: Российская армия 22 раза обстреляла приграничье Сумщины, было 237 взрывов
Российская армия за сутки 13 октября 22 раза обстреляла приграничье Сумщины, зафиксировали 237 взрывов, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Обстрелы были в Юнаковской, Глуховской, Великописаревской, Эсманской, Белопольской, Краснопольской, Путивльской и Середино-Будской громадах.
Дословно:
- Юношеская громада: враг бил из минометов (2 взрыва).
- Глуховская громада: совершен обстрел из ствольной артиллерии (5 взрывов).
- Краснопольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (20 взрывов) и обстрелы из артиллерии (9 взрывов).
- Середино-будская громада: был обстрел из гранатомета АГС (100 взрывов).
- Эсманская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию общины. Также зафиксирован артобстрел (5 взрывов).
- Белопольская громада: совершены обстрелы из ствольной артиллерии (9 взрывов) и миномета (5 взрывов).
- Великописаревская громада: враг совершил авиационный обстрел с вертолета НАР (8 взрывов) и минометные обстрелы (35 взрывов) и обстрел из гранатомета АГС (15 взрывов) и СПГ (6 взрывов).
- Путивльская громада: зафиксирован обстрел из минометов (8 взрывов).