Авария на газопроводе Balticconnector: у места прорыва находилось российское судно

Российское судно SVG Flot находилось вблизи места прорыва газопровода Balticconnector с вечера пятницы до вечера воскресенья. При этом там находилось еще четыре-пять других кораблей, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил командующий Центром оборонной разведки Эстонии полковник Антс Кивиселг, передает ERR.

Отмечается, что передвижение судов заметила компания Marine Traffic. Кивиселг сообщил, что разведывательный центр сил обороны следит за передвижением кораблей в Балтийском море совместно с ВМС.

"У нас есть собственный список опасных для нас судов, перемещение которых мы отслеживаем. И мы можем сказать, что движущиеся в Балтийском море суда не остаются нами незамеченными" , - сказал Кивиселг.

Тем не менее, он заявил, что не может комментировать движение и местонахождение судов, о которых идет речь.

"Расследование продолжается. Но в то же время местонахождение этих кораблей также можно взять из открытых источников. Каждый человек может проверить это сам" , - сказал Кивиселг.

Разрыв на газопроводе Balticconnector

Газопровод Balticconnector и телекоммуникационный кабель, соединяющие Финляндию и Эстонию в Балтийском море, были повреждены в ночь на 8 октября. По словам командующего ВМС Эстонии Юри Саска, трубопровод, который для защиты был залит бетоном, выглядит так, будто "кто-то разорвал его со стороны".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал решительный ответ , если диверсия на газопроводе подтвердится.

Финляндия, проводящая собственное расследование ситуации, допустила, что за аварией стоит "какое-то государство".