ISW: Россияне готовятся к обороне в оккупированной части Херсона и Крыму

Российские войска готовятся к обороне в оккупированной части Херсонской области и Крыму, сообщает Украинская правда.

Об сообщает Институт изучения войны (ISW).



Оккупанты также обеспокоены возможной попыткой Украины пересечь реку Днепр.

13 октября российские источники, включая Минобороны России, заявили, что украинские силы продолжают усилия по укреплению долгосрочных позиций на островах реки Днепр и восточном (левом) берегу Херсонской области.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска активно обустраивают передовые позиции, минируют и строят инженерные укрепления на восточном (левом) берегу Днепра.

Российские войска заложили по меньшей мере три минных поля вблизи Каховки (65 км к северо-востоку от Херсона) и Малокаховки (61 км к северо-востоку от Херсона) и быстро восстанавливают Керченский мост, чтобы поддержать материально-техническое обеспечение российских войск на юге Украины зимой.

Машовец также заявил, что российское военное командование корректирует свою позицию на херсонском и крымском направлениях в ответ на беспокойство о возможности широкомасштабного форсирования Днепра и развития украинских наступательных действий на Крым.

Машовец заявил, что российское командование усилило группировку войск "Днепр" и Гвардию Крыма, основные силы, обороняющиеся на этом участке фронта, частями российского 70-го гвардейского мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия Южного военного округа и другие российские подразделения, базирующиеся в Крыму. Общая численность российских войск, обороняющихся на этом направлении, составляет чуть более 75 тысяч человек, включая мобилизованных украинцев из оккупированных Крыма, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме этого, российское военное командование формирует на крымском направлении новые подразделения из мобилизованных.