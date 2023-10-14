ISW: Российские наступательные операции в районе Авдеевки потерпели неудачу

Российские наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области 13 октября потерпели неудачу, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По мнению военных аналитиков, Кремль пытается показать свои наступательные операции вокруг Авдеевки и другие локальные действия как перехват российскими войсками оперативной инициативы в Украине.

Российские источники утверждали, что российские войска продолжали атаковать районы к северу и югу от Авдеевки, а геолокационные кадры, опубликованные 12 и 13 октября, показывают, что российские войска продвинулись к югу от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки) и к юго-востоку от Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).

Российские источники также опубликовали противоречивые сообщения о российском контроле над Авдеевским коксохимическим заводом, и ISW не нашло никаких доказательств того, что российские силы контролируют завод на момент публикации.

Украинские военные сообщили, что украинские силы продолжают отражать российские атаки вокруг Авдеевки.

Российский военный блогер отметил, что украинские силы используют минные поля, чтобы замедлить продвижение россиян на авдеевском направлении.

Российский доброволец заявил, что изношенные стволы снижают точность российской артиллерии вблизи Авдеевки. Жалобы на российскую артиллерию ISW и ранее наблюдал из российских источников.

Российский волонтер оценил, что российские силы могут "сжать [украинский] периметр", захватив менее укрепленную украинскую территорию вблизи Авдеевки, но выразил беспокойство, что российские генералы неправильно истолкуют эти ограниченные продвижения и попытаются ускорить наступательные усилия на Авдеевку. Волонтер отметил, что такое неправильное толкование может привести к тому, что российские войска будут "бить по бетонным" укреплениям, пока силы не закончатся.

Также, военные аналитики считают, что российское военное командование ограничивает обсуждение российских наступательных операций вокруг Авдеевки в информационном пространстве. Вероятно, они пытаются адаптироваться к предыдущим информационным шокам и контролировать любые нарративы, которые возникают в российском информационном пространстве вокруг операций.

Ключевые выводы ISW за 13 октября: