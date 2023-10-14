WP: Израиль ударил по палестинцам во время эвакуации из Сектора Газа

Видео, проверенное специалистами издания The Washington Post, показывает последствия смертоносного удара вдоль главной магистрали Сектора Газа в пятницу. От израильской атаки погибли десятки и были ранены более 200 человек, которые бежали с севера Сектора Газа, сообщило Министерство здравоохранения Палестины в Секторе Газа, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет The Washington Post.

На видео, снятом вдоль дороги Салах Аль-Дин, видны тела, в том числе нескольких маленьких детей, разбросанные вдоль дороги. От охваченных огнем автомобилей поднимается черный дым. Среди личных вещей на автомобильных прицепах виден велосипед.

Геолокация видео была проведена OSINT-экспертами Крисом Осиком и Габором Фризеном и подтверждена The Washington Post.

Поздно вечером в четверг Израиль приказал эвакуировать 1,1 миллиона жителей северной Газы в течение 24 часов, сообщили в ООН. В пятницу израильские военные разбросали над городом Газа листовки, в которых призывали жителей "немедленно эвакуироваться из дома и идти на юг".

Предыстория: