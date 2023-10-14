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Генштаб: Российские оккупанты за сутки потеряли еще 970 своих вояк

Генштаб: Российские оккупанты за сутки потеряли еще 970 своих вояк
Фото: Генштаб

Российские оккупационные войска за сутки на 13-14 октября потеряли еще 970 своих вояк, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 286890 (+970) человек,
  • танков - 4940 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 9337 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 6833 (+26) ед,
  • РСЗО - 811 (+0) ед,
  • средства ПВО - 547 (+1) ед,
  • самолетов - 317 (+1) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5265 (+1),
  • крылатые ракеты - 1531 (+0),
  • корабли / катера - 20 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9225 (+22) ед,
  • специальная техника - 971 (+4).

Данные уточняются.

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