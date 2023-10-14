Боррель: Мир потерпел поражение в решении проблемы государств для израильтян и палестинцев

Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что мир потерпел неудачу в усилиях, направленных на создание двух государств для израильтян и палестинцев, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал во время своего визита в Пекин, сообщает DPA.

"Мир потерпел досадное поражение", – сказал Боррель, добавив, что за 30 лет не было достигнуто ни одного успеха в решении вопроса о двух государствах.

Он также признал, что хотя два отдельных государства являются желанной целью для израильтян и палестинцев в будущем, это не решит текущий конфликт, который вспыхнул в минувшие выходные.

"Сейчас мы являемся свидетелями серьезной гуманитарной ситуации в Газе", – добавил главный дипломат ЕС.

Он подчеркнул, что Израиль имеет право защищать себя, однако это право должно осуществляться в соответствии с международным правом.

Отвечая на вопрос, призывал ли он Китай использовать свое влияние на Ближнем Востоке, Боррель сказал, что они обсудили, что обе стороны могут сделать для решения этой ситуации.