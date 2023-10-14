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Часть Одессы в субботу обесточена: в каких районах отключен свет

Часть Одессы в субботу обесточена: в каких районах отключен свет
Фото: Рixabay

Отключения света действует в Одессе в субботу, 14 октября. Часть города обесточена, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Одесского городского совета.

Сегодня в Одессе специалисты ДТЭК проводят ремонтные работы.

Света до 18:00 не будет на:

  • 4-й Деревообрабатывающий пер. 1 - 117,
  • 5-й Деревообрабатывающий пер., 2А - 147,
  • Химическая ул., 200, 200А, 200Б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216.

До 19:00 будут обесточены:

  • Аграрная ул., 1 - 21,
  • Главная ул., 27А,
  • Звонкая ул., 28А,
  • Закарпатская ул., 28А - 209,
  • Кавказский пер., 1 - 8,
  • Февральская ул., 35 - 59,
  • Посевная ул., 1 - 56,
  • Прокатная ул., 4 – 12А.

Также Центральный РЭС будет проводить работы в Одессе, поэтому к 19:00 будут обесточены:

  • ул. Базарня 47 - 80,
  • Канатная ул., 81, 81/1, 81/3, 85,
  • Екатерининская ул., 54 - 77,
  • Колонтаевская ул., 34 - 53,
  • Мариинская ул., 1 - 6,
  • Пироговская ул., 19,
  • Сельскохозяйственный пер., 5,
  • Косвенная ул., 26 - 42,
  • Ямчитского ул., 3, 3А.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".

Во время недавней массированной атаки россияне повредили энергосети в столице, Киевской, Житомирской и Ровенской областях. Это была первая за полгода атака на энергетику.

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