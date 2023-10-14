Часть Одессы в субботу обесточена: в каких районах отключен свет
Отключения света действует в Одессе в субботу, 14 октября. Часть города обесточена, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает официальный Telegram-канал Одесского городского совета.
Сегодня в Одессе специалисты ДТЭК проводят ремонтные работы.
Света до 18:00 не будет на:
- 4-й Деревообрабатывающий пер. 1 - 117,
- 5-й Деревообрабатывающий пер., 2А - 147,
- Химическая ул., 200, 200А, 200Б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216.
До 19:00 будут обесточены:
- Аграрная ул., 1 - 21,
- Главная ул., 27А,
- Звонкая ул., 28А,
- Закарпатская ул., 28А - 209,
- Кавказский пер., 1 - 8,
- Февральская ул., 35 - 59,
- Посевная ул., 1 - 56,
- Прокатная ул., 4 – 12А.
Также Центральный РЭС будет проводить работы в Одессе, поэтому к 19:00 будут обесточены:
- ул. Базарня 47 - 80,
- Канатная ул., 81, 81/1, 81/3, 85,
- Екатерининская ул., 54 - 77,
- Колонтаевская ул., 34 - 53,
- Мариинская ул., 1 - 6,
- Пироговская ул., 19,
- Сельскохозяйственный пер., 5,
- Косвенная ул., 26 - 42,
- Ямчитского ул., 3, 3А.
Подготовка к зиме
Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".
Во время недавней массированной атаки россияне повредили энергосети в столице, Киевской, Житомирской и Ровенской областях. Это была первая за полгода атака на энергетику.