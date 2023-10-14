Франция разворачивает 7000 военных после смертельной атаки на школу

Франция мобилизует до 7000 солдат для усиления безопасности по всей стране после того, как чеченец с ножом напал на школу в городе Аррас, убив учителя и ранив еще двух человек, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает AP.

Президент Эмманюэль Макрон приказал привлечь до 7000 солдат к вечеру понедельника до дальнейшего распоряжения.

В субботу утром возле школы, где произошло нападение, стояла полиция. Занятия были отменены, но школа снова открылась для тех, кто хотел собраться вместе или найти поддержку.

Точный мотив нападавшего остается неясным, и, как сообщается, он отказывается говорить со следствием.

Также накануне стало известно, что в связи с терактом в школе, произошедшим в пятницу, Франция переходит в режим повышенной террористической угрозы.

Напомним, 13 октября 20-летний исламист родом из Чечни убил учителя литературы и ранил ножом еще двух человек в лицее в городе Аррас на севере Франции. Впоследствии выяснилось, что его брат уже отбывает наказание за планирование терактов, а сам парень находился под наблюдением полиции – что, впрочем, не позволило узнать о его намерениях.