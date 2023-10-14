В ВМС уточнили, что кроме "Павла Державина" был поврежден и буксир
Военно-морские силы уточнили, что российский патрульный корабль "Павел Державин" был поражен дважды, а кроме него получил повреждения буксир "Николай Муру", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии УП.
"Кроме "Павла Державина" 13 октября повреждения получил буксир "Профессор Николай Муру" из состава ЧФ РФ".
Плетенчук отметил, что "Павел Державин" получил два повреждения и "понял, что надо уходить" из Севастополя - он сейчас движется в сторону России.
Представитель ВМС отметил, что не имеет подтверждения относительно подтверждения носителя крылатых ракет "Буян", о котором сообщалось ранее.
Также ведомство пока не раскрывает детали операции, повреждений и средств поражения.