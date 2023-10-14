Минэнергетики: Еще один энергоблок ТЭС вышел из ремонта раньше срока

На одной из ТЭС на два дня раньше запланированного срока вышел из ремонта энергоблок, который добавил в энергосистему дополнительные 160 МВт мощности, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

"Вчера на одной из ТЭС на два дня раньше запланированного срока вышел из ремонта энергоблок, который добавил в энергосистему дополнительные 160 МВт мощности" , - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах электрогенерации.

Также в ночь на 12 октября из-за обстрелов врагом объектов газотранспортной системы на Харьковщине без газоснабжения остаются 6,7 тыс домохозяйств.

Кроме того, вчера выключилась линия электропередачи 110 кВ в Винницкой области, в результате чего отключились 7 подстанций. Обесточились более 32 тыс потребителей.

Также ночью выключалась ВЛ 110 кВ в Житомирской области, из-за чего без света оставались 18,6 тыс. потребителей. Сейчас все потребители запитаны.

В прифронтовых областях из-за обстрелов обесточивались 7 тыс. потребителей в Донецкой области и 1 тыс. потребителей в Днепропетровской области. Также без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

В министерстве добавляют, что всего за сутки энергетики запитали 17 тыс потребителей. Большинство из них - это абоненты в Донецкой области.

Напомним:

Министр энергетики Герман Галущенко говорит, что Украина подготовилась к возможным блэкаутам зимой, которые могут стать следствием российских атак на энергетику, а потому отключения электроэнергии не будут длительными.