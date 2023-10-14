Россияне возобновились и пытаются окружить Купянск - Сырский
Командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский заявил о новых наступлениях России в районе Макеевки и на Купянском направлении, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Сырский, которого цитирует Military Media Center.
"Противник, после нанесенных ему потерь, за два месяца восстановился и начал активные наступательные действия в районе Макеевки, а затем и на Купянском направлении. Продолжаются тяжелые бои.
Главная цель врага - разгром группировки наших войск, окружение Купянска и выход на рубеж реки Оскол.
Ежедневно противник осуществляет десятки атак силами штурмовых групп при поддержке бронетехники, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям.
Впрочем, наши бойцы были готовы к такому развитию событий и дают достойный отпор противнику. Он несет значительные потери и не достиг существенных успехов".
Сырский побывал на передовой, чтобы принять оперативные решения и изучить обстановку, он посетил воинские части, которые ведут оборону в полосе ответственности оперативно-тактической группировки войск "Лиман".