В центре Варшавы мужчина угрожал взорвать себя посреди площади

На центральной площади Варшавы неизвестный мужчина угрожал взорвать себя. Перед этим он взобрался на памятник жертвам Смоленской катастрофы, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает PAP.

Инцидент произошел всего за день до парламентских выборов в Польше.

После переговоров с полицией мужчина все же слез с мемориала и сдался правоохранителям. Перед этим переговорщик разговаривал с задержанным через граммофон.

На месте событий работали контртеррористические подразделения. Всего было привлечено несколько сотен правоохранителей.

Plac Piłsudskiego и okolica otoczona przez policję и wyłączona z ruchu. На Помнике Smoleński wszedł meżczyzna, który grozi, że się wysadzi pic.twitter.com/mX0OXaH5Ll— Hubert Biskupski (@hbiskupski) октябрь 14, 2023

Согласно неофициальным данным, задержанный угрожал взорвать себя. При себе он имел рюкзак и еще какой-то предмет в руке.

#Warszawa. Zamaskowany mężczyzna miał wtargnąć na Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej grożąc detonacją ładunku wybuchowego. Teren wokół jest odgrodzony. Na miejscu są saperzy. pic.twitter.com/6ZOd7U3N96 — Daniel Liszkiewicz (@Dan_Liszkiewicz) October 14, 2023