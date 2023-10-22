Переход на зимнее время: когда переведут часы

Ежегодно в октябре украинцы переводят часы на зимнее время. Происходит это уже много лет и регламентируется соответствующим постановлением Кабинета Министров. Вопрос об отмене перевода часов до сих пор не урегулирован, хотя депутаты предлагают, чтобы украинцы остались на зимнем времени, сообщает РБК-Украина.

Когда в этом году мы будем переводить часы, для чего это требовалось, рассказывает сайт.

При подготовке материала использованы материалы: постановление Кабмина №509, законопроект №4201, Wikipedia.

Когда будем переводить часы

В 2023 году украинцы перейдут на зимнее время в воскресенье, 29 октября. Часы нужно будет перевести на 1 час назад в 4:00 утра. Фактически, 29 октября мы будем спать на час дольше.

Стоит отметить, что электронные девайсы (компьютеры, планшеты, смартфоны и все, что подключено к сети) автоматически перейдут на новое время. Вручную необходимо будет перевести старые мобильные телефоны и механические часы.

Чтобы не забыть про перевод часов, можно установить себе напоминание на смартфоне или планшете. Особенно если у вас на 29 октября есть определенные важные планы - встреча, поездка поездом или другим видом транспорта. Транспорт начнет курсировать по зимнему времени с самого утра 29 октября и часто из-за этого возникает путаница.

Для чего мы переводим часы

Ежегодный переход на зимнее время регламентируется постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Согласно этому постановлению, в Украине стрелки часов переводят дважды в год - в конце марта на час вперед, в связи с переходом на летнее время, и в конце октября час назад - в связи с переходом на зимнее время.

Вместе с Украиной часы переводят во многих странах мира - в США, Британии, Канаде, Австралии, Мексике, Израиле, в большинстве стран ЕС. Всего - в 72 странах мира.

Впервые практика перевода часов была введена в Британии в 1908 году. В страны бывшего СССР эта практика рационального использования электроэнергии шла довольно долго - вплоть до 1981 года.

Основная причина -– для уменьшения нагрузки на энергоносители. Но многолетняя практика показала, что реальная экономия составляет в среднем 1-3%. И часть стран от перевода часов просто отказалась. Тем более что этот процесс влияет на самочувствие людей и некоторым людям требуется до нескольких недель для адаптации и перехода на новый график.

В 1996 году в Украине решением Кабмина было регламентировано переход на летнее и зимнее время на государственном уровне и установлены даты - последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Почему мы продолжаем переводить часы

Для Украины естественным является именно зимнее время. И вопрос отмены перевода часов обсуждается уже не один год - как в Украине, так и в странах ЕС.

В 2021 году народные депутаты пытались отменить эту практику, но во втором чтении Верховная Рада законопроект №4201 не поддержала. В странах ЕС планировали завершить перевод часов так же в октябре 2021 года, но отложили это решение из-за пандемии.