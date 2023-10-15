Выборы в Польше: оппозиция может сформировать коалицию

На парламентских выборах в Польше предварительно побеждает правящая партия "Право и Ссправедливость", которую возглавляет Ярослав Качиньский.﻿ Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола Ipsos, опубликованного польской радистанцией RMF24, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

По данным экзитпола, голоса на выборах в Польше распределятся следующим образом:

"Право и справедливость" – 36,8%.

"Гражданская коалиция" – 31,6%.

"Третий путь" – 13%.

Левые – 8,6 %.

"Конфедерация" – 6,2.

Так, партия "Право и справедливость" может получить 200 мест в польском парламенте, "Гражданская коалиция" во главе с экс-премьером Дональдом Туском - 163 места, "Третий путь" - 55 мест, левые - 30 мест, а "Конфедерация" - 12 мест.

"Результаты экзитполов дают нам четвертую победу в истории нашей партии на парламентских выборах и третью победу подряд. Это большой успех нашей формации и нашего проекта для Польши" , - заявил лидер "ПиС" Качиньский.

С 2015 года власть в Польше принадлежит консервативной партии "Право и справедливость", которая составляет монобольшинство в нижней палате парламента, Сейме. Президент страны Анджей Дуда - также выдвиженец ПиС.

Добавим, одновременно с выборами в Польше проходил референдум с четырьмя вопросами: продажа государственного имущества иностранцам, повышение пенсионного возраста, стена на границе Польши и Беларуси, допуск нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки.