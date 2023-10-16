Байден может посетить Израиль на этой неделе – СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил президента США Джо Байдена посетить Израиль на этой неделе.﻿ Об этом сообщает Times of Israel, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

По данным источников, офис Нетаньяху и Белый дом изучают детали возможной поездки и предметно рассматривают приглашение.

Если Байден приедет в Израиль, то он станет первым главой государства, посетившим страну после нападения ХАМАС 7 октября.