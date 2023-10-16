Байден может посетить Израиль на этой неделе – СМИ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил президента США Джо Байдена посетить Израиль на этой неделе. Об этом сообщает Times of Israel, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
По данным источников, офис Нетаньяху и Белый дом изучают детали возможной поездки и предметно рассматривают приглашение.
Если Байден приедет в Израиль, то он станет первым главой государства, посетившим страну после нападения ХАМАС 7 октября.
Вскоре в Белом доме прокомментировали общение о возможном визите. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Адриенн Уотсон отметила:
"У нас нет планов о новой поездке, о которой можно было бы объявить".