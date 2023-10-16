ISW: Путин и россияне "уменьшают ожидания" от наступления на Авдеевку
Специалисты Института изучения войны (ISW) заметили, что россияне, в том числе и их диктатор Владимир Путин, изменили риторику относительно наступления оккупантов на Авдеевку и "уменьшают ожидания" по поводу продвижения захватчиков, сообщает Украинская правда.
Эксперты отмечают, что президент России Владимир Путин, возможно, пытается уменьшить ожидания значительного продвижения российских войск вокруг Авдеевки в Донецкой области.
В интервью российскому государственному телевидению Путин заявил, что российские войска ведут "активную оборону" на Авдеевском, Купянском и Запорожском направлениях.
По мнению специалистов, характеристика Путиным российских наступательных операций под Авдеевкой как "активной обороны", а не "активных боевых действий" может быть попыткой уменьшить ожидания значительного российского продвижения.
"Российские войска вряд ли совершат значительные прорывы или отрежут украинские силы в населенном пункте в ближайшей перспективе, а потенциальные масштабные продвижения, вероятно, потребуют значительного и длительного привлечения личного состава и материальных средств", - говорится в отчете.
По данным ISW, российское информационное пространство в целом также сдерживает свой первоначальный оптимизм относительно перспектив российских наступательных операций вокруг Авдеевки.
В обзоре отмечается, что российские войска продолжили наступательные операции, направленные на окружение Авдеевки 15 октября, но пока не достигли дальнейших успехов на фоне вероятного снижения темпов российских операций в этом районе.
Как украинские военные наблюдатели, так и российские источники заявили, что российские войска не достигли желаемого спешного прорыва и столкнулись с большими потерями и, вероятно, более медленным, чем ожидалось, темпом продвижения.
Однако российские войска, вероятно, будут продолжать наступательные операции в таком сниженном темпе в ближайшей перспективе и будут оставаться угрозой для украинских сил в этом районе, хотя вряд ли смогут достичь решающего прорыва или окружения Авдеевки.
Аналитики указывают и на то, что снижение темпов российских наступательных операций может быть результатом временного приспособления к тактической обстановке, и захватчики могут активизировать свои попытки окружить Авдеевку в ближайшие дни.
Ключевые выводы ISW за 15 октября
- Путин, возможно, пытается уменьшить ожидания значительного продвижения российских войск вокруг Авдеевки в Донецкой области.
- Российское информационное пространство также сдерживает свой первоначальный оптимизм относительно перспектив российских наступательных операций вокруг Авдеевки.
- Российские войска продолжили наступательные операции, направленные на окружение Авдеевки 15 октября, но пока не смогли достичь дальнейших успехов на фоне вероятного снижения темпов российских операций в этом районе.
- Российские войска, вероятно, будут продолжать наступательные операции с таким же замедленным темпом в ближайшей перспективе и будут оставаться угрозой для украинских сил в этом районе, хотя вряд ли смогут достичь решающего прорыва или окружения Авдеевки.
- Украинские войска продолжили наступательные операции под Бахмутом и на западе Запорожской области 15 октября и несколько продвинулись к югу от Бахмута.
- Российские войска 15 октября проводили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, под Бахмутом, на линии Авдеевка-Донецк, в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области, несколько продвинувшись вперед на отдельных направлениях.
- РПЦ направляет в Крым священника, связанного с Кремлем, что, вероятно, является частью дальнейших усилий России по преследованию религиозных общин в оккупированной Украине.