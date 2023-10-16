Курс валют НБУ на 16 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 16 октября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 15 октября, понизился до уровня 36.37 за 1 доллар.

Евро подешевел на 36 коп до 38.28 за 1 евро.

Курс рубля снизился на 1 коп до 3.74 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 49 коп до 44.31 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 33 коп до 40.09 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 10 коп до 8.44 за 1 польский злотый.