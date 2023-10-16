Курс валют НБУ на 16 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 16 октября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 15 октября, понизился до уровня 36.37 за 1 доллар.
Евро подешевел на 36 коп до 38.28 за 1 евро.
Курс рубля снизился на 1 коп до 3.74 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 49 коп до 44.31 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 33 коп до 40.09 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 10 коп до 8.44 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.368800
|EUR
|Евро
|38.278200
|RUB
|Рубль
|0.373960
|GBP
|Фунт стерлингов
|44.313600
|CHF
|Швейцарский франк
|40.089100
|PLN
|Польский злотый
|8.436900