Генштаб: Оккупанты атаковали под Бахмутом и Авдеевкой, ВСУ отразили штурмы

За прошедшие сутки россияне вели наступательные действия на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях. Силы обороны Украины отразили атаки. Всего произошло около 70 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 16 октября.

Также РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистические ракеты "Искандер-М" и ударные БПЛА типа Shahed-136/131. Информация о последствиях этой атаки уточняется.

В общей сложности враг нанес 10 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны и населенным пунктам.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Авиационных ударов получили: Гремяч, Галагановка Черниговской области; Песчаное, Дружелюбовка, Чернещина Харьковской области; Надежда, Белогоровка, Серебрянское лесничество, Новолюбовка Луганской области; Григоровка, Северск, Спорное, Клещиевка, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Авдеевка, Очеретино, Степное, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области; Бургунка, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Степановка, Никольское, Херсон Херсонской области; Ивановка Николаевской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 5 атак противника в районе населенных пунктов Клищиевка и Андреевка Донецкой области. Вместе с тем Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Степное, Тонечко, Северное Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 15 атак врага.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаки врага в районе севернее Приютного Донецкой области.

В Запорожском направлении противник 4 раза пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области, успеха не имел.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, успешно поражают склады и тылы противника.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще одного - по зенитно-ракетному комплексу противника. Также украинские защитники уничтожили российский вертолет Ми-8.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 средства противовоздушной обороны и 5 артиллерийских средств противника.