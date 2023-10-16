ПВО ночью уничтожила две ракеты на 11 "Шахедов" - Воздушные силы

В ночь на 16 октября российские оккупанты атаковали Украину ракетами X-59 и "Искандер-М", а также беспилотниками типа Shahed. Силы ПВО уничтожили две ракеты и 11 дронов.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Всего было зафиксировано применение одной баллистической ракеты "Искандер М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных беспилотников типа Shahed-136/131.

Ракетами россияне атаковали северные и восточные регионы Украины. "Шахеды" оккупанты направили в разных направлениях, в том числе на запад.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 Shahed-136/131" , – говорится в сообщении.

Ранее Воздушные силы сообщали о работе ПВО в Кировоградской, Полтавской и Хмельницкой областях.