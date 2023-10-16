ВСУ за сутки уничтожили более 850 оккупантов, самолет и вертолет – Генштаб
За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 860 оккупантов, а также уничтожили 17 танков, 44 реактивные системы залпового огня, самолет, вертолет и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 288 630 (+860) человек ликвидировано;
- танков – 4965 (+17) ед;
- боевых бронированных машин – 9385 (+23) ед;
- артиллерийских систем – 6910 (+44) ед;
- РСЗО – 814 (+1) ед.;
- средства ПВО – 547 ед.;
- самолетов – 318 (+1) ед;
- вертолетов – 317 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5280 (+11) ед;
- крылатые ракеты – 1531 ед.;
- корабли/катера – 20 ед.;
- подводные лодки – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 9271 (+22) ед;
- специальная техника – 981 (+5) ед.