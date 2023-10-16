Из Израиля вылетел второй эвакуационный самолет с украинцами – посольство

16 октября из Израиля улетел второй эвакуационный самолет со 155 украинцами на борту.﻿ Об этом заявило посольство Украины в Израиле, сообщает Украинская правда.

"16 октября из аэропорта Бен Гурион (Тель Авив) рейсом авиакомпании HiSky в г.Клуж (Румыния) улетел второй эвакуационный борт со 155 гражданами Украины, из которых 107 женщин и 23 детей" , – говорится в сообщении.

Посольство сообщает, что поспособствовало оформлению необходимых процедур и документов для вылета.

"Продолжаем работать над поиском всех возможных вариантов для дальнейшей эвакуации граждан Украины", – отметили в посольстве.