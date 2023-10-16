В Киеве начали включать отопление для жилых домов – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев 16 октября начинает подключение к теплу жилых домов, сообщает Экономическая правда.

По его словам, уже с 17 октября синоптики прогнозируют стабильное снижение температуры.

"А на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, которая является одной из крупнейших в Европе, (протяженностью тепловых сетей около 3 тысяч км), необходимо несколько дней.

Поэтому решение начать отопительный сезон является вполне оправданным. Поскольку похолодание побудило бы к массовому использованию киевлянами электрических приборов для обогрева и перегрузки системы электроснабжения" , - объяснил Кличко.

Все службы столицы, ответственные за старт и прохождение отопительного сезона, работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить киевлян необходимыми сервисами, добавил он.

9 октября Киев начал подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры - больницы, школы, садики.

Впоследствии сообщалось, что в Киеве подключили к теплу уже 44 учреждения социальной сферы - среди них 20 медучреждений, 2 школы, 8 детских садов, 14 админзданий и учреждений социально-бытового направления.