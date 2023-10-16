Россияне атаковали Кировоградщину ракетами и "Шахедами", пострадавший - ОВА
Ночью 16 октября российские оккупанты обстреляли ракетами и беспилотниками Кировоградскую область. Работала ПВО, но есть и попадание.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
"Всю ночь враг терроризировал Кировоградщину ракетами и дронами. Работало ПВО. Есть сбитие, к сожалению есть и попадание", – говорится в сообщении.
Один человек пострадал, пострадавшего доставили в больницу.
Разрушений гражданской инфраструктуры нет.