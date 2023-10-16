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Россияне атаковали Кировоградщину ракетами и "Шахедами", пострадавший - ОВА

Россияне атаковали Кировоградщину ракетами и "Шахедами", пострадавший - ОВА
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Ночью 16 октября российские оккупанты обстреляли ракетами и беспилотниками Кировоградскую область. Работала ПВО, но есть и попадание.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Всю ночь враг терроризировал Кировоградщину ракетами и дронами. Работало ПВО. Есть сбитие, к сожалению есть и попадание", – говорится в сообщении.

Один человек пострадал, пострадавшего доставили в больницу.

Разрушений гражданской инфраструктуры нет.

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