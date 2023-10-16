Больше украинцев стали верить в конфликт между политиками и военными

За последний год выросло количество украинцев, которые верят в пророссийские нарративы о конфликте между политическим и военным руководством, о том, что Запад устал от помощи Украине и о том, что украинская власть готова пойти на уступки России.﻿ Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии, проведенного 29 сентября − 9 октября, сообщает Украинская правда.

"За последний год с 14% до 32% стало больше тех, кто верит в наличие серьезных конфликтов между политическим руководством страны и командованием армии. Вместе с этим большинство населения Украины − 54% (в сентябре 2022 года − 71%) − продолжают придерживаться мнения, что политическое руководство и военное командование действуют слаженно как одна команда" , – говорится в сообщении.

Между сентябрем 2022 года и октябрем 2023 года стало немного больше тех, кто считает, что власть может пойти на неприемлемые компромиссы − с 5% до 12%.

Однако, подчеркивают социологи, при этом абсолютное большинство украинцев − 80% − продолжают считать, что власть не пойдет на неприемлемые для Украины компромиссы (в сентябре 2022 года таких было 87%).

Также заметно выросла и доля тех, кто считает, что Запад устает от Украины, его поддержка слабеет и вообще Запад хочет от Украины уступок России − с 15% в сентябре 2022 года до 30% в октябре 2023 года.

Но и здесь социологи отмечают, что все же большинство населения страны сейчас − 63% (в сентябре 2022 − 73%) считают, что Запад продолжает помогать Украине и хочет, чтобы война закончилась на приемлемых для Украины условиях.

"Во всех регионах прослеживается тенденция роста доли тех, кто верит в наличие конфликтов между политической властью и командованием армии, а также что Запад устает от Украины. В то же время во всех регионах больше тех, кто придерживается противоположной точки зрения об отсутствии конфликтов и о продолжении поддержки со стороны Запада.

Также во всех регионах большинство населения уверены, что власть Украины не пойдет на неприемлемые для Украины компромиссы" , − отметили в КМИС.

Исследование проходило 29 сентября − 9 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 010 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года).

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% для показателей, близких к 25%, 2,1% − для показателей, близких к 10%, 1,5% − для показателей, близких к 5%.

Отмечается, что в условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.