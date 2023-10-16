В ВСУ рассказали особенности ночной воздушной атаки РФ на Украину

Российские оккупанты во время нынешней ночной воздушной атаки с применением ударных дронов и ракет били по центральным и юго-восточным регионам Украины. Работу сил и средств противовоздушной обороны осложняли погодные условия. Об этом заявила спикер Южного оперативного командования ВСУ Наталия Гуменюк в эфире телемарафона, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Офицер также отметила, что воздушные цели снова имели сложную траекторию движения. Противник запускал "Шахеды" по разным направлениям.

Так, войска РФ рассчитывали маршруты, чтобы "Шахеды" обходили системы ПВО ВСУ.

Кроме того, бойцам ВСУ приходилоь сбивать вражеские "Шахеды" в сложных погодных условиях, так как на юге страны были штормы, а также - сильный порывистый ветер.

В южных регионах ударных дронов врага было не настолько много - в основном "Шахеды" были сконцентрированы на переходе в другие области.

"Вместе с тем, говорить о новой тактике рано. Они продолжают маневровую тактику. То, что они уже применяли" , - объяснила офицер.

Напомним, силы ПВО ночью уничтожили﻿ две ракеты Х-59 и 11 беспилотников Shahed.