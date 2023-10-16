Выборы в Польше: обнародовали обновленные результаты экзит-пола

Польское агентство Ipsos обнародовало обновленные результаты опроса на выходе с избирательных участков, проведенного на парламентских выборах в Польше, что подтверждает высокие результаты оппозиционных партий и формальную победу правящей партии, сообщает Европейская правда.

Утром в понедельник Ipsos опубликовало обновленные результаты экзит-пола по заказу TVN, Polsat и TVP, учитывавшие опросы избирателей, проведенные поздно вечером (результаты первого экзит-пола опубликовали в 21:00).

Общая картина почти не изменилась: "Право и справедливость" прогнозируемо получит 36,6% (по сравнению с 36,8% в вечерних результатах), блок "Гражданская коалиция" – 31% (по сравнению с 31,6% в предыдущем), "Третий путь" – 13,5% (в предыдущем – 13%), "Левица" – 8,6% (без изменений), "Конфедерация" – 6,4% (в предыдущем – 6,2%).

Таким образом, согласно обновленному прогнозу, оппозиционные силы все равно будут иметь большинство в Сейме. Если результаты выборов будут соответствовать экзит-полу, "ПиС" получает 198 мест, "Гражданская платформа" – 161, "Третий путь" – 57, "Левица" – 30, "Конфедерация" – 14.

В оппозиции говорят о фактической победе, хотя формально первое место получила правящая партия "Право и справедливость". Фактический подсчет голосов еще на начальном этапе.