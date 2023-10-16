Bloomberg: Германии грозит вторая рецессия за год

Германии, крупнейшей экономике Евросоюза, грозит вторая рецессия за год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные экономистов, сообщает Лига.Финансы.

Согласно экспертному опросу, проведенному агентством, валовой внутренний продукт крупнейшей экономики Европы в третьем квартале сократился на 0,2%, а к концу года упадет еще на 0,1%.

Аналитики ожидают, что в 2023 году ВВП Германии упадет на 0,4% и увеличится всего на 0,5% в следующем. Это означает, что восстановление экономики будет гораздо слабее, чем ожидалось в недавних прогнозах Международного валютного фонда (0,9%) или правительства Германии (1,3%).

"Экономический рост будет слабым в течение многих лет из-за ряда структурных проблем. Среди них – низкий экспортный спрос в Китае и энергетический кризис" , — прогнозирует старший экономист исследовател﻿﻿ьского института Handelsblatt Деннис Хухзермейер.

Стране нужны структурные реформы в сфере цен на энергоносители, инфраструктуры и миграции, сказал главный исполнительный директор Deutsche Bank AG Кристиан Сьювинг. "Если мы это сделаем, я думаю, Германия снова увидит рост. Вероятно, в 2024 году цифры еще будут не такими, на которые мы надеемся, но с 2025-го" , — сказал он.