Боец ГУР рассказал об участии Буданова в спецоперациях

Спецназовцев Главного управления разведки нередко отправляют на задачи, где приходится сталкиваться с кратным преимуществом врага. В некоторых из операций непосредственно участвует и их начальник - Кирилл Буданов. Об этом рассказал командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый", пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Во время одной из задач штурмовая группа противника пыталась без огневого поражения просто покинуть зону действия, потому что поняла, что сопротивляться уже не способна. Тогда как раз с нами присутствовал Кирилл Алексеевич" , - рассказал "Лютый".

По его словам, Буданов буквально в личном разговоре, только одними переговорами по рации, заставил 19 россиян сдаться в плен.