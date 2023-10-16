Израильская армия эвакуирует жителей приграничья с Ливаном

Израиль объявил эвакуацию жителей приграничных с Ливаном общин, сообщает Украинская правда.

"Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют о реализации плана эвакуации жителей северного Израиля, проживающих в зоне до 2 километров от ливанской границы, в гостевые дома, финансируемые государством", – говорится в сообщении.

В план эвакуации включены 28 общин, а именно: Гаджар, Дишон, Кфар-Юваль, Маргалиот, Метула, Авивим, Довев, Мааян-Барух, Барам, Манара, Ифтач, Малкия, Мисгав-Ам, Йир'он, Дафна, Араб-аль-Арамше, Шломи, Нетуа, Яара, Штула, Матат, Зарит, Шомера, Бецет, Адамит, Рош-ха-Никрам, Ханита и Кфар Гилади.

Реализацию плана одобрил министр обороны страны Йоав Галант. Его будут реализовывать главы местных муниципалитетов, Министерство внутренних дел и Национальное управление по чрезвычайным ситуациям.

8 октября ливанская "Хезболла" заявила, что обстреляла Израиль ракетами и минометами "в знак солидарности" с палестинцами, Армия обороны Израиля ответила артиллерией и БПЛА. Израиль сообщил, что развернул войска в ожидании вторжения с территории Ливана, произошли первые столкновения на границе.

13 октября "Хезболла" заявила, что "полностью готова" присоединиться к ХАМАС в войне против Израиля, когда придет время.

15 октября временные силы ООН в Ливане заявили, что в их штаб-квартиру в южно-ливанском городе Эн-Накура попала ракета.

16 октября армия Израиля заявила, что нанесла ответный удар по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.