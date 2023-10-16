Главнокомандующий назначил нового начальника Львовского областного ТЦК

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после скандала с избиением гражданского мужчины назначил нового руководителя Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).﻿ Об этом заявил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, сообщает Украинская правда.

"Львовщина имеет нового руководителя областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. В соответствии с приказом главнокомандующего Вооруженных сил Украины им стал полковник Артур Ниязов" , – сообщил Козицкий.

Козицкий сообщил, что до своего нового призыва Ниязов проходил службу в должности начальника отдела планирования оборонных ресурсов штаба воинской части А0796.

11 октября Львовский областной ТЦК и СП назначил служебную проверку из-за видео, на котором люди в военной форме избивают гражданского мужчину.

Перед этим, 10 октября львовские медиа сообщили, что начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) 41-летнего полковника, героя Украины Дениса Чаюка был уволен с должности.

Сообщалось, что Чаюка назначили на должность заместителя командира одной из воинских частей.