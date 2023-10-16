Российские оккупанты за сутки обстреляли 12 областей – сводки ОВА

За сутки российские захватчики совершили атаки на 12 областей Украины, применяли ударные дроны, авиацию, РСЗО, артиллерию. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 понедельника, 16 октября, сообщает Укринформ.

Ночью враг атаковал Хмельницкую область "Шахедами", работали силы ПВО. Разрушений и пострадавших нет.

В Полтавской области ночью враг атаковал Миргородский район ракетами и БПЛА. Попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет. Однако обломки ракеты повредили несколько частных домов. По предварительной информации пострадали три человека, среди них - десятилетний ребенок. Все доставлены в больницу. Погибших нет.

Кировоградскую область ночью враг терроризировал ракетами и дронами. Работало ПВО. Есть ущерб, данные по попаданиям уточняются. Разрушений гражданской инфраструктуры нет.

В Черниговской области за сутки произошли два обстрела. Враг дважды запускал неуправляемые авиационные ракеты. Взрывы зафиксированы в Семеновской и Новгород-Северской общинах. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

В Сумской области ночью россияне совершили два минометных обстрела Краснопольской общины. Зафиксировано 13 взрывов. Без последствий. Вчера в течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничья. Зафиксировано 85 взрывов. Обстрелы потерпели Великописаревская, Шалыгинская, Юнаковская, Краснопольская общины. Без последствий

В Запорожской области захватчики нанесли 134 удара по 23 населенным пунктам. По территории Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Малиновки, Белогорья, Левадного, Роботиного, Каменского, Степного, Плавней, Малых Щербаков и других прифронтовых городов и сел было 111 артобстрелов.

Враг совершил ракетные удары по Днепровке и Придолиновке, 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Железнодорожному, Малиновке, Полтавке, Красному и Степному, 9 РСЗО-обстрелов Орехова, Новоданиловки, Роботиного, Белогорья и Малой Токмачки, а также по Орехову, Новодаровке и Малой Токмачке.

В результате артудара военнослужащих РФ по Малой Токмачке ранения получила 76-летняя женщина. Поступило шесть сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Днепропетровскую область ночью агрессор атаковал ракетами. Одну сбили военные из ПВК "Восход". Другая попала по территории Днепровского района. Пять раз враг бил по Никопольскому району. Применил тяжелую артиллерию и РСЗО "Град".

В Никополе повреждены два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект, сквер. Изуродованы пятиэтажка, три частных дома, хозяйственная постройка, авто и остановка транспорта. Задел газопровод и линии электропередач. Без света осталось почти полторы тысячи семей. В Марганецкой общине получили повреждения два дома, религиозный объект и электросети.

Вчера днем враг направил тяжелую артиллерию на два района Днепропетровщины – Никопольский и Криворожский. В первом попал по районному центру, Покровской и Марганецкой общинам.

Всего там повреждено 20 частных домов, пять хозяйственных построек и складское помещение, разбиты линии электропередач. В трех селах без света осталось около 1900 семей. Частично их уже заживили. Из-за обстрелов были обесточены и некоторые дома в Грушевской общине Криворожского района; специалисты возобновили сети.

В Харьковской области за прошедшие сутки на Слобожанском направлении артиллерийских и минометных обстрелов врага потерпели Уды Богодуховского района, Волчанские Хутора, Гатище, Бударки Чугуевского района.

На Купянском направлении украинские воины отразили более 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Каменка, Синьковка, Кучеривка, Ивановка. Авиационные удары получили Песчаное, Дружелюбовка, Чернещина.

Вчера утром в пгт Боровая Изюмского района госпитализирована 65-летняя женщина, которая получила ранения в результате обстрела.

Вчера днем россияне обстреляли c. Глушковка Купянского района. Поврежден частный жилой дом, гараж.

В результате обстрелов Волчанского Чугуевского района поврежден многоквартирный и частный дом. Вечером враг нанес удар управляемой авиабомбой по с. Чернещина в Изюмском районе. Поврежден частный дом. Пострадавших нет. В с. Каменка Изюмского района 14-летний парень наступил на мину типа "Лепесток". Госпитализирован с травматической ампутацией стопы.

В Луганской области выросло количество авиационных ударов врага по освобожденным селам. Вчера пострадали Надежда, Белогоровка, Новолюбовка, территория Серебрянского лесничества. За сутки враг совершил 136 обстрелов.

В Донецкой области за прошлые сутки под огнем россиян находились 18 населенных пунктов: Авдеевка, Константиновка, Курахово, Славянск, Торецк, Часов Яр, пгт Кураховка, пгт Очеретино, с.Архангельское, с.Верхнекаменское, с.Анновка, с. Дилиевка, с. Колодцы, с. Марковое, с. Нетайлово, с. Новоселовка Первая, с. Новоукраинка, с. Соловьево.

Повреждены 25 жилых домов, из них три многоквартирных, цех ООО «Универсал-Керам», хозяйственное сооружение, гараж, три гражданских автомобиля, ЛЭП, трансформаторная подстанция, здание Дворца культуры, грузовой автомобиль, церковь, котельная, газовая труба. В Донецкой области за сутки четверо раненых.

В Николаевской области вчера днем и сегодня ночью враг наносил артиллерийские обстрелы и из РСЗО по Очакову и побережью. Пострадавших нет. Также вчера вечером зафиксированы вражеские артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской общины. Без пострадавших.

В Херсонской области за сутки враг совершил 97 обстрелов, из них по Херсону - 9 обстрелов. Россияне попали в районы 31 населенного пункта; здание учебного заведения в Бериславском районе; предприятие в Херсонском районе; предприятие в Херсоне.

Минувшей ночью в результате удара по Кизомису под огонь попал 79-летний местный житель. Его с тяжелыми травмами госпитализировали. Медики провели операцию и продолжают бороться за его жизнь.

Вчера утром захватчики снова обстреляли Херсонщину из авиации. Выпустили две управляемые авиабомбы по пригороду Херсона. Есть попадание в жилые дома и объект инфраструктуры. Еще 21 КАБ выпущено по восьми населенным пунктам Бериславского и Херсонского районов

Россияне накрыли огнем Золотую Балку. Зафиксировано около 28 попаданий. Было попадание в частный дом и хозяйственные постройки. Также повреждено здание детского сада.