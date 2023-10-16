Шольц хочет посетить Израиль – Bild

Федеральный канцлер Олаф Шольц хочет в ближайшие дни совершить визит в Израиль, который борется с боевиками ХАМАС. Об этом пишет Bild со ссылкой на израильские источники, сообщает Европейская правда.

По информации издания, визит может состояться в ближайшие несколько дней, в частности во вторник, 17 октября.

В пятницу с визитом солидарности Израиль посетила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Там она встретилась не только с представителями правительства, но и с родственниками похищенных гражданских лиц.

Среди убитых и похищенных боевиками ХАМАС есть граждане Германии, освобождению которых федеральное правительство уделяет особое внимание.

Ранее Шольц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого подчеркнули необходимость избежать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.